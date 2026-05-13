Bingöl\'de Engelliler Haftası Etkinlikleri

13.05.2026 18:19
Bingöl'de Engelliler Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi, engelli bireylerle buluşuldu.

Valilik koordinesinde, Bingöl Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen programda, engelli bireyler tarafından halk oyunu gösterisi, ritim oyunu, müzik dinletisi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Vali Cahit Çelik ve beraberindekilerle özel bireylerin hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Çelik, buradaki konuşmasında, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyler ve aileleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bingöl'de Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı yaklaşık 30 bin engelli bireyin bulunduğunu belirten Çelik, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Kentte engelli bireylere yönelik sürdürülen hizmetlere değinen Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen evde bakım hizmeti ve engelli kimlik kartı hakkında bilgi paylaştı.

İlde 608 engelli bireyin kamuda memur ve işçi olarak görev yaptığını anlatan Çelik, müdürlüğe bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve Özel Bingöl Bakım Merkezi'nde verilen hizmetlere değindi.

Toplumsal farkındalığın önemine işaret eden Çelik, "Asıl mesele gönüllerdeki engelleri kaldırabilmektir." dedi.

Programın ardından "Empati Parkuru" etkinliği kapsamında protokol üyeleri ile özel bireyler arasında tekerlekli sandalye voleybolu oynandı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Bahattin Tüz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

