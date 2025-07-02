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Bingöl'de Evde Sağlık Hizmeti

Bingöl\'de Evde Sağlık Hizmeti
02.07.2025 11:44
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Sağlık ekipleri, Bingöl'ün kırsal bölgelerindeki hasta ve yaşlılara zorlu koşullarda ulaşarak bakım sağlıyor.

Bingöl'de Evde Sağlık Birimi, dağlarda saatlerce süren zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları yerleşim yerlerindeki yatağa bağımlı, yaşlı ve yürüyemeyecek durumda olan hastaların bakım ve tedavilerini sağlıyor.

Kent genelindeki hastanelerde görevli doktor, hemşire ve sağlık teknikerlerinden oluşan ekipler, sağlık hizmetini aksatmadan sürdürüyor. Ekipler, beldelere, köylere ve mezralara ulaşmak için hazırladıkları plan doğrultusunda yola koyuluyor.

Zorlu doğa koşullarında kilometrelerce yol kateden, araçların ulaşamadığı noktalara yürüyerek varan ekipler, engelli, yaşlı, yatalak ya da kronik hastaları muayene ediyor, gerekli ilaçlarını temin ediyor.

Genç İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları da 1600 rakımdaki Yolaçlı köyüne bağlı Aşağı Gem mezrasında eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki yatağa bağımlı astım hastasına, 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından ulaşabildi.

Zorluklara rağmen özveriyle çalışan sağlık ekipleri, hastaya gerekli tedavileri uyguladı.

Ekipler, fedakar çalışmalarıyla yaşlı hastanın ve eşinin hayır duasını aldı.

"Evde bakım hastalarına verilen çeşitli hizmetlerimiz var"

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı, AA muhabirine, devletin sunduğu en önemli sağlık hizmetlerinden birinin Evde Sağlık Birimi olduğunu söyledi.

Kent genelinde 7 hekim, 43 personel ve 10 araçla hizmet verildiğini belirten Tatlı, bu kapsamda şu ana kadar 2 bin 588 hastanın aktif olarak takip edildiğini bildirdi.

Aylık ortalama 400 yeni hastanın sisteme dahil edildiğini ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Evde Sağlık Birimimiz kurulduğu günden bugüne yaklaşık 9 bin hastaya hizmet verdi. Ekiplerimiz, kronik hastalıkların tanı ve takibi konusunda yardımcı oluyor. Pansuman hizmetleri, evde sonda değişimi, rehabilitasyon hizmetleri, tetkik-tedavi ve kan alma gibi hizmetler veriliyor. Evde bakım hastalarına verilen çeşitli hizmetlerimiz var. Yatak konusunda hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Şu anda yaklaşık 150 yatak hastalara verildi. Hasta alt bezi konusunda yardımcı oluyoruz. Havalı yatak, tekerlekli sandalye noktasında hastalarımıza hizmet veriyoruz. Sadece Bingöl merkezde değil tüm ilçelerimizde, kırsal kesimde de bu hizmeti veriyoruz."

Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tatlı, "Kırsaldaki tüm hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İlimizde, en ücra köşelerdeki mezralarda yalnız yaşayan yatalak hastalarımıza da bu hizmeti sunuyoruz. Hastalarımızın gece gündüz yanında olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmetlerini etkili bir şekilde sürdürüyoruz"

Genç Devlet Hastanesi Evde Sağlık Bakım Biriminde görev yapan doktor Şiar Kişin de ilçedeki hastaneye gelemeyen tüm hastalara ulaştıklarını söyledi.

Kişin, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz köy de kırsal bir bölge. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından Aşağı Gem mezrasına geldik. Burası yaklaşık 1600 rakımlı. Mezrada 4-5 hane var. Hastamız uzun yıllardır yatağa bağımlı olarak hayatını devam ettiriyor. Düzenli aralıklarla hastamızın sağlık durumunu kontrol ediyoruz. Gelip sonda değişimlerini sağlıyoruz. İlaçlarını yazıyoruz, muayene ediyoruz. Herhangi bir hastane sevk durumu olursa bunlarla ilgileniyoruz. Sağlık hizmetlerini etkili bir şekilde sürdürüyoruz. İlçe genelinde 190 hastaya hizmet veriyoruz. Bunlar içerisinde 15 hasta kırsalda bulunuyor."

Kaynak: AA

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