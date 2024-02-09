Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı

Bingöl\'de firari 3 hükümlü yakalandı

Bingöl'de, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

09.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:06
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Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlünün yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda M.A, E.E. ve İ.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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