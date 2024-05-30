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Bingöl'de Gazze için yardım etkinliği düzenlendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları koordinesinde, geliri Gazze'ye gönderilmek üzere yardım etkinliği düzenlendi.

Genç İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla Genç ilçesinde yardım etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 2 bin vatandaşın katıldığı etkinlikten elde edilecek olan gelir Gazze'ye gönderilecek. STK'lar koordinesinde düzenlenen etkinliğe okullar da destek verdi. El işlerinden gıdaya, ev eşyasından hediyelik eşyalara kadar birçok ürünün uygun fiyatlarla satışa sunulduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden Muhammet Demirağ, "İlçemizdeki kent meydanında okullarımız, ilçedeki STK'larımızla beraber Filistin'e destek olmak amacıyla bir etkinlik icra ettik. Buradan elde edilen gelir STK'lar aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun" dedi.