Bingöl\'de hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay, 3 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda S.C. ve E.B. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından Elazığ'daki cezaevine teslim edildi.
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