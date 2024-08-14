Bingöl\'de hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay, 3 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda S.C. ve E.B. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından Elazığ'daki cezaevine teslim edildi.