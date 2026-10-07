Bingöl\'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Sancak kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine götürdü.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DG 9864 plakalı otomobil ile 41 NF 596 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak kara yolunda çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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