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Bingöl'de Jandarma, Lise Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Bingöl'de Jandarma, Lise Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verdi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir okulda lise öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi. Ekipler, öğrencilere bilgilendirme yaparak broşür dağıttı, soruları cevapladı ve birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca aile içi şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Bingöl\'de Jandarma, Lise Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verdi
15.12.2023 - 11:25,  Güncelleme: 11:26
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince lise öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentte çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelen ekipler, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bilgilendirmede bulundu, bu konuyla ilgili hazırlanmış broşürü dağıttı.

Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran ekipler, birebir görüşmeler de gerçekleştirdi.

Ekipler, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA
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