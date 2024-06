Güncel

Bingöl'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci yıldönümü etkinliklerle kutlandı

BİNGÖL - Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıldönümü nedeniyle Bingöl'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıldönümü nedeniyle Bingöl şehir stadyumunda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Jandarma ekiplerinin folklor gösteriminin ardından İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi.

Yeşilyurt, "Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan jandarma genel komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma genel komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur- çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma; üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu; vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir" diye konuştu.

Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt'un konuşmasının ardından, jandarma köpek unsurlarının gösterimi yapıldı. Ardından komandolar tarafından etkinlik düzenledi. Program, kortej yürüyüşünün ardından sona erdi.

Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, askeri personel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.