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Bingöl'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 4 yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 4 yaralı
23.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 16:51
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BİNGÖL'de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl- Muş kara yolunda meydana geldi. Ş.B. idaresindeki 23 ABP 871 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ş.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerdeki isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden sürücü Ş.B.'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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