Bingöl'ün Kiğı ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir nakliyat firmasına ait kamyonet, Kiğı- Karakoçan kara yolundaki Demirkanat köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçtaki 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?