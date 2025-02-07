Bingöl\'de Kar Yağışı 77 Köy Yolunu Kapadı

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BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 23, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 17, Karlıova'da 28, Solhan'da 5 ve Yayladere'de 1 olmak üzere toplamda 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 115 personel ve 54 araçla çalışma yürütülüyor.

Haber- Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,