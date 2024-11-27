Bingöl\'de Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yollarından 34\'ü Açıldı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 88 köy yolunun 34'ü ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde yolu ulaşıma kapanan 88 köy yolundan 34'ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı 54 köy yolundaysa 114 personel ve 54 araçla yol açma çalışmaları sürüyor.
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