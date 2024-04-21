Bingöl\'de karla kaplı tepede görüntülenen ayılar

Bingöl'de ayılar karla kaplı tepede görüntülendi
BİNGÖL - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3 ayı, karla kaplı tepede görüntülendi.
Baharın gelmesiyle birlikte ayılar kış uykusundan uyandı. Doğasıyla zengin Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında bir vatandaş tarafından 3 ayı görüntülendi. Karla kaplı tepede ilerleyen ayılar köpeklerin kovalaması ile kaçarak gözden kayboldu.
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ayanoğlu Kılıç Mahallesi'nde bulunan bir markette henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Yerköy ve Çiçekdağı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte baraj doluluk oranlarının yüzde 82,58'e çıktığını açıkladı. Şu anda İstanbul barajlarında 717 milyon 317 bin metreküp su bulunuyor. Ancak günlük su tüketimindeki artış trendi göz önüne alınarak, vatandaşların suyu dikkatli kullanmaya devam etmeleri gerektiği belirtildi.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında, Seyhan Nehri'nde renkli su korteji gerçekleştirildi. Kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondollarının yer aldığı kortejde, görsel şölen oluşturmak için renkli dumanlar kullanıldı. Halk oyunları ekipleri de nehirde kurulan platformda gösteri yaparken, vatandaşlar korteji cep telefonlarıyla kaydetti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarını ücretsiz hizmete sunacak.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri yapacak.
Seyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenecek şenlikle kutlamaya hazırlanıyor. Şenlikte, sanatsal faaliyetler, teknoloji atölyeleri, kreş etkinlikleri ve satranç turnuvası yer alacak.
Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 13 yabancı uyruklu yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gazeteci Yazar Mehmet Topal, vefatının birinci yıl dönümünde Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen anma programıyla kabri başında anıldı. Programa cemiyet yönetimi, gazeteciler ve Topal'ın ailesi katıldı.
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