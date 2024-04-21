Bingöl\'de karla kaplı tepede görüntülenen ayılar

İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 82,58'e çıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte baraj doluluk oranlarının yüzde 82,58'e çıktığını açıkladı. Şu anda İstanbul barajlarında 717 milyon 317 bin metreküp su bulunuyor. Ancak günlük su tüketimindeki artış trendi göz önüne alınarak, vatandaşların suyu dikkatli kullanmaya devam etmeleri gerektiği belirtildi.