Bingöl'de Kaybolan Şahıs için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bingöl'de Kaybolan Şahıs için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bingöl\'de Kaybolan Şahıs için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
19.06.2026 13:55
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda kaybolan Vedat Karabulut'u bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek için girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar, 133 personelin katılımıyla Bingöl, Diyarbakır, Elazığ ve Kahramanmaraş AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularınca yürütülüyor.

AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, AA muhabirine, 14 Haziran saat 17.06'da gelen ihbarın ardından bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Aynı gün arama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Uzun, AFAD Başkanlığından gerekli ekip ve ekipmanın sağlandığını belirtti.

Aramaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Uzun, "Şu ana kadar Kulp Köprüsü'ne kadar toplam 25 kilometrelik alan tarandı. Aile yakınlarının ve personelin şüpheli gördüğü noktalarda JAK dalgıç, emniyet su altı arama, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından dalışlar yapılıyor. Yoğun akıntı nedeniyle çalışmalar zorlukla devam ediyor. Bazı noktalara akıntının yüksek olması nedeniyle girilemiyor maalesef. Umarım en yakın zamanda kendisini buluruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, Güncel, Yaşam, Genç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Kaybolan Şahıs için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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