Bingöl'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Kaza: 3 Yaralı

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Sancak beldesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Sancak beldesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, Aile Sağlığı Merkezi önünde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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