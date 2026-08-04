Bingöl'de Kaza: 3 Yaralı
Sancak beldesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Sancak beldesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, Aile Sağlığı Merkezi önünde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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