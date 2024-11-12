Bingöl\'de Kırsal Yollar Asfaltlanıyor

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Bingöl'de terörden temizlenen kırsaldaki yerleşim yerleri, toprak yolların asfaltlanmasıyla konforlu ve güvenli ulaşım ağına kavuşuyor.

Bölgede terör saldırıları nedeniyle sekteye uğrayan yol çalışmaları, sağlanan huzur ortamında yeniden hız kazandı.

İl Özel İdaresi ekipleri son 2 yılda, Genç ilçesi kırsalında 17, Kiğı ilçesi kırsalında ise 36 kilometre toprak yolu asfaltladı.

Toprak yolların asfaltlanmasıyla bölge insanına güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı.

Yol çalışmalarının, tesis edilen huzur ortamında köye dönüşleri de hızlandırması bekleniyor.

Ekipler "güvenli yol" ağının genişletilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Vatandaşlarımız artık köylerine daha rahat gidebiliyorlar"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, AA muhabirine, kurum olarak son yıllarda özellikle yol yapımında ciddi çalışmalara imza attıklarını, geçen yıl 488, bu yıl 588 kilometre yolda asfalt çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bu sayede kırsalda yaşayan vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştuğunu ifade eden Üçgül, bu yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Üçgül, "Bu yolların yanı sıra bir de 'güvenlik yolları' dediğimiz stratejik yatırımlarımız var. Son yıllarda güvenlik güçlerimizin operasyonları sayesinde kritik bölgeler terör unsurlarından temizlendi. Geçmişte terör nedeniyle hizmet götüremediğimiz alanlara artık hizmet ulaştırıyoruz. Güvenlik yollarımız hem köylerin ve vatandaşların kullanımına açıldı hem de güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte oldu." dedi.

Genç ilçesinde 2 yılda 17 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yürüttüklerini dile getiren Üçgül, 44 kilometrelik kısımda ise altyapı çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Üçgül, Kiğı ilçesinde de yaklaşık 36 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yürüttüklerini kaydederek, "Terörden temizlenen bölgelerde artık vatandaşlarımız köylerine, yaşam yerlerine daha rahat gidebiliyorlar, huzurlu bir yaşam sürüyorlar." ifadesini kullandı.

Köye dönüşlerin de hızlanmasıyla huzurlu ve konforlu ulaşım imkanı sağlandığını aktaran Üçgül, yöre sakinlerinin tarım ve hayvancılığı rahat bir şekilde sürdürdüğüne dikkati çekti.

"Bu güvenlik yolları sadece güvenlik güçlerimizin kullanacağı bir yol değil aynı zamanda bölgedeki insanlarımızın da daha konforlu hayat sürmeleri için önemli bir yatırımdır." diyen Üçgül, bu süreçte özveriyle çalışan, katkı sunan tüm ekibe teşekkür etti.

"Bu yoldan 5-6 köy ve mezralar faydalanıyor"

Genç ilçesinin Çevirme köyünde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Savaç da asfalt yola kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yoldan 5-6 köy ve mezralar faydalanıyor. 10-15 yıl önce yolumuzun yapılması için müracaatta bulunduk. Yolumuz yapılmadan önce çok sıkıntılar oluyordu. İki araç bir yoldan geçemiyordu. Hatta trafik kazaları da oldu. Şimdi rahatladık, grup yolundan memnunuz."