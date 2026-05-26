Bingöl'de Kurban Satışları Devam Ediyor

Bingöl'de Kurban Bayramı öncesi kırsal bölgelerden kente getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar Canlı Hayvan Pazarı'nda alıcılarını bekliyor. Pazarda küçükbaş fiyatı 15 bin ile 35 bin TL arasında, büyükbaşların fiyatı ise 100 bin ile 300 bin TL arasında değişiyor. Pazardaki 740 kilogramlık 'Şampiyon' isimli tosun da 350 bin TL'den satışa çıkarıldı.

'SATIŞLAR SÜRÜYOR, KÜÇÜKBAŞ DAHA HAREKETLİ'

Bingöl Canlı Hayvan Pazarı Sorumlu Müdürü Sami Kaysadu, satışların devam ettiğini belirterek, "Arife günü ve kurban satışlarımız devam ediyor. Bingöl'deki üreticilerimiz hayvanlarını buraya getirdi, şu anda pazarımızda hayvan mevcut. Küçükbaş hayvan satışları biraz daha hareketli geçiyor. Fiyatlar küçükbaşlarda 15 bin TL ile 35 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 100 bin TL ile 300 bin TL arasında değişmektedir. Genel olarak ve özellikle yağışlı hava koşullarından dolayı bir durgunluk yaşansa da vatandaşlarımız kurbanlıklarını temin etmek için pazara gelmeye devam ediyor ve satışlar sürüyor. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik eder, kesilen kurbanların kabul olmasını dilerim" dedi.