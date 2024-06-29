Bingöl'de LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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Bingöl'de LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu

Bingöl\'de LGS\'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu

Bingöl'de özel bir okulda eğitim gören Yasir Balat, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. Günde 5 saat çalışan ve sosyal hayatını aksatmayan Balat, hedefinin Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek olduğunu belirtti. Yasir Balat'ın başarısı ailesi ve il milli eğitim müdürü tarafından gururla karşılandı.

29.06.2024 13:28
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BİNGÖL'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Yasir Balat (14), "Günde 5 saat çalışıyordum, sosyal hayatımı da aksatmıyordum. Hedefim, Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek" dedi.

Bingöl'de özel bir okulda eğitim gören Yasir Balat, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı. Günde 5 saat ders çalıştığını belirten Yasir Balat, "14 yaşıma birkaç ay sonra gireceğim. Bu sene LGS sınavında güzel bir başarı elde ettim. Sene başından beri bu sınava çalışıyordum ve hedefime ulaştım. Günde 5 saat çalışıyordum, sosyal hayatımı da aksatmıyordum. FUTSAL takımında da il birincisi olduk. Sorularda takıldığım yerleri öğretmenlerimle çözüyordum, bu benim için çok önemliydi. Hedefim, Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek" diye konuştu.

'BÜTÜN ANNE BABALAR BU DUYGULARI YAŞAMALI'

Yasir'in babası Şeref Balat, oğluna her zaman destek olduklarını söyleyerek, "Oğlum LGS'de tam puan aldı, aile olarak çok mutlu olduk. Özellikle son 1 yıl hedefledik. Denemelerden sonra kaçırdığı soruların muhasebesini yaptık. Dikkatsizlik ve dalgınlıktan dolayı kaçırdığı sorular vardı. Tam puan nasıl alabiliriz, şeklinde program yaptık ve Yasir çalıştı, başardı. Öğretmenleri ve ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Hedefine ulaştığı için mutluyuz, bu çok güzel bir duygu. Bütün anne ve babalar bu tür duyguları yaşamalı. İnşallah gelecekte de istediği yerlere ulaşır" dedi.

BİNGÖL'DEN 2 TÜRKİYE BİRİNCİSİ

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulhaluk Çakan, Bingöl'de sınava giren Yasir Balat ve Hasan Bakır'ın 500 tam puan aldığını belirterek, "Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bizler de çocuklarımızın başarı durumlarını takip ettik. İki öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldığını gördüğümüzde il olarak çok gurur duyduk, mutlu olduk. Çocuklarımızın 1 yıl boyunca çalışıp emeklerinin karşılığını almaları biz eğitimcileri çok mutlu etti. Bunun diğer öğrencilerimize örnek olmasını diliyorum. Yasir ve Hasan kardeşimin bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılarına başarı katarak devam etmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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