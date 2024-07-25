Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti

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Bingöl'de madde bağımlısı şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralanan 5 kişinin tedavisine devam edilirken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.07.2024 09:22
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Bingöl'ün merkez Bahçelievler Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde madde bağımlısı bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

SABAHA DOĞRU VEFAT ETTİLER

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamıştı. Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda can kaybı 4'e yükseldi

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi. Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda can kaybı 4'e yükseldi
Bingöl\'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (18)

  • Sabri İnce: Bu madde bagımlısı saldırgan kişiyi her hangi bir kargaşa da vatandaş vurup öldürseydi suçlu olurdu ? Verilen en ağır ceza giden canları geri getirmeyecek . 241 2 Yanıtla
    ferhat eser: Tek yol idam tek yol kısas tek yok şeriat 173 34 Hursit Yavas: Kesinlikle haklısın ferhat eser gardaşım cezaevinde beleş yemek ve yatak verilecek bizim ödediğimiz vergiler ile 101 6 ferhat eser: hursit kardeşim muhakkak öze dönücez gerçeğe dönücez yoksa ne vicdanlar rahatlar ne insanlar 54 4 Selim Kayisi: Köpekler uyutuluyor ise bu insanlar da uyutulmalı. 15 0
  • Hakan Topcu: Lafa gelince uyuşturucuya savaş açtık yok kökünü kurutacaz deniyor ama icraat sıfır heryerde satılıyor demek ki göz yumuluyor devlet istese 1 ay da biter bu illet yazık ölenlere ana babalarına 111 11 Yanıtla
    Bülent Ağca: Pudra şekerine savas açmışlardır 31 3
  • Sinan Döner: Çare Şeriat! Tek yol Şeriat!!! 81 30 Yanıtla
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  • Alucralı: Ülkenin adalet sistemi tamamen değismeli 107 3 Yanıtla
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