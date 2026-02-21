BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu mezra yollarında İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.
Karlıova ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. İlçeye bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasında kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu yolda İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi, kar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Zaman zaman durmak zorunda kalan ekipler, yoğun kar kütlelerini aşmak için çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürdü.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Mezra Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?