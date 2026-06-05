Bingöl'de Minibüs Atla Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Minibüs Atla Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bingöl\'de Minibüs Atla Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
05.06.2026 11:00
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Bingöl-Erzurum yolunda minibüsün ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

BİNGÖL- Erzurum kara yolunda minibüsün ata çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada aracın çarptığı at da öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Ilıcalar mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, yola çıkan ata çarptı. Kazada minibüsteki Ahmet Kaya (50) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, at da öldü. İhbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaya'nın cansız beedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Minibüs Atla Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Minibüs Atla Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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