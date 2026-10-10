Bingöl'de narkotik operasyonunda 3 parça uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de narkotik operasyonunda 3 parça uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir adrese düzenledikleri operasyonda 3 parça halinde uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 parça halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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