Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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(BİNGÖL) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Meşedalı köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazöz, müdahale aracı, itfaiye aracı, tankeri ve iş makineleriyle yapılan müdahaleyle ekipler yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.