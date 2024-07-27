Bingöl'de ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Bingöl'de ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bingöl merkeze bağlı Göltepesi ve Gözeler köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının ardından köylere Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İki köyde çıkan orman yangını, ekiplerin uğraşları sonucu söndürüldü. Evlere sıçramadan söndürüldü Alınan bilgilere göre başka bir yangın Genç ilçesine bağlı Yayla köyündeki kırsal alanda çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye hızlıca giden ekipler, yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

27.07.2024 22:47  Güncelleme: 22:48
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Bingöl'de ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangınlar söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl'de ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bingöl merkeze bağlı Göltepesi ve Gözeler köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının ardından köylere Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İki köyde çıkan orman yangını, ekiplerin uğraşları sonucu söndürüldü.

Evlere sıçramadan söndürüldü

Alınan bilgilere göre başka bir yangın Genç ilçesine bağlı Yayla köyündeki kırsal alanda çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye hızlıca giden ekipler, yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Kaynak: İHA

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