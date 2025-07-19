Bingöl'de Oto Galericiler Sitesi Toplantısı - Son Dakika
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Bingöl'de Oto Galericiler Sitesi Toplantısı

Bingöl\'de Oto Galericiler Sitesi Toplantısı
19.07.2025 10:23
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Bingöl'de Oto Galericiler Sitesi için istişare toplantısı yapıldı, proje süreci değerlendirildi.

Bingöl'de yapılması planlanan Oto Galericiler Sitesi için istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BİNTSO), Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve BİNTSO Başkanı Kadir Çintay'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, Oto Galericiler Sitesi'nin yer seçimi, imar planlaması, altyapı ihtiyaçları ve kooperatifin önerileri değerlendirildi, projenin ilerleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Usta, kentin sorunlarına el birliğiyle çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Usta, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır çözüm bekleyen Galericiler Sitesi için önemli bir adım attık. İl Özel İdaremiz ve hazineye ait arsaların protokolle Belediyemize devrini gerçekleştirerek Galericiler Sitemizin kurulması için süreci başlattık. Oto galerici esnafımızla bir araya gelerek süreci detaylarıyla anlattık, sorun ve taleplerini dinledik. Bu projeyle hem şehir içi trafiğini rahatlatmayı hem de esnafımıza modern ve düzenli bir çalışma alanı kazandırmayı hedefliyoruz. Bingöl'ümüzün geleceği için birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz."

BİNTSO Başkanı Çintay da Valiliğin öncülüğünde, İl Özel İdaresi ve hazineye ait arsaların Bingöl Belediyesi'ne devredilmesiyle birlikte projede önemli bir aşamaya geçildiğini aktardı.

Çintay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, üyelerimizin uzun süredir gündeminde olan sorunları çözmek ve şehrimizin ticari altyapısını güçlendirmek için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Oto Galericiler Sitesi Projesi gibi uzun süredir bekleyen yapısal ihtiyaçları ortak akılla ve kararlılıkla çözmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Oto Galericiler Kooperatifi Başkanı Vedat Berdibek, BİNTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Faruk Baylaz ve kooperatif üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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