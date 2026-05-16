Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 AGP 379 ile 07 NYH 92 plakalı otomobiller, merkeze bağlı Ormanardı köyü yolunda çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?