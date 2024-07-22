Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bingöl- Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde, önceki gün sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan Ahmet Eren M, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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