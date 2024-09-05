Bingöl\'de PKK/KCK\'ya Ait 8 Odalı Sığınak İmha Edildi

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BİNGÖL'de bölücü terör örgütü PKK/KCK ait olduğu belirlenen 8 odalı sığınak kullanılamaz hale getirildi, içindeki yaşam malzemeleri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yayladere ilçesi kırsalında düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Yılmaz operasyonunda, PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu belirlenen 8 odalı sığınak bulundu. Sığınak kullanılamaz hale getirilirken içindeki yaşam malzemeleri de imha edildi.