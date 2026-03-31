Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Sağanak Sonrası Yol Çöktü

31.03.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de sağanak sonrası Yelesen grup köy yolunda çökme meydana geldi, ulaşım aksadı.

BİNGÖL'de etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Yelesen grup köy yolunda çökme meydana geldi, ulaşım aksadı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yelesen ve Şaban köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunda şiddetli yağışın ardından zeminin yumuşaması sonucu dün akşam saatlerinde çökme oluştu. Çökme nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Yolun ulaşıma kapanmasıyla bölgedeki köylerde yaşayanlar alternatif olarak Dikme köyü yolunu kullanmaya başladı. Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:13:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.