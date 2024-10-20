Bingöl'de, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bingöl Gazze Sivil İnisiyatifi öncülüğünde, Bingöl Belediyesinin önünde toplanan grup, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika
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