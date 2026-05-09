Bingöl'de Sokak Kedileri İçin Dernek Kuruldu

BİNGÖL'de gönüllüler, Empati Sokak Hayvanlarını Barınma ve Yaşatma Derneği'ni kurarak, sokak kedilerine bakım sağlamak ve tedavi süreçlerini takip etmek için 2 katlı müstakil ev kiraladı.

Bingöl'de gönüllüler, 7 ay önce sokak hayvanları için Empati Sokak Hayvanlarını Barınma ve Yaşatma Derneği'ni kurdu. Sokak kedilerine bakım sağlamak ve tedavi süreçlerini takip etmek için merkez ilçeye bağlı Yenimahalle Sarmaşık Sokak'ta 2 katlı müstakil ev kiralayan dernek üyeleri, geçen sürede birçok hayvanı tedavi ettirip sahiplendirdi. Kiralanan ev de bugüne kadar 200 sokak kedisine yuva oldu.

'TEK İSTEĞİMİZ BU HAYVANLARA YAŞAM ALANI SAĞLANMASI'

Dernek Başkan Yardımcısı Zehra Baraç Korlaelçi, gönüllü sayısının 120'ye ulaştığını belirterek, "Bu yola 7 kişiyle başladık. Şu anda gönüllü sayımız, 120'ye ulaştı. Sosyal medya grubumuz ve hesaplarımız sayesinde yanımızda olan duyarlı insanlar var. Ancak yine de yeterli gönüllü desteğini alamıyoruz. Bizim tek istediğimiz, bu hayvanlara yaşam alanı sağlanması" dedi.

'ACİL DURUMDAKİ 2 KEDİMİZİ TEDAVİYE GÖNDEREMİYORUZ'

Dernek üyesi Esra Gülben, hayvanlar için uygun bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Yaklaşık iki hafta önce kurtardığımız bir kedimiz var. Yürümekte güçlük çekiyor ve denge problemi yaşıyor. Ayrıca Elazığ'daki bir veteriner kliniğine yaklaşık 200 bin TL borcumuz bulunuyor. Bu nedenle şu anda en acil durumda olan iki kedimizi tedaviye gönderemiyoruz. Öte yandan veterinerde tedavileri tamamlanan 9 kedimiz bulunuyor ancak ödemeleri henüz yapılmadı. Bu süreçte hayvanların tedavilerini sürdürebilmek için hayırseverlerden ve hayvanseverlerden maddi destek bekliyoruz" diye konuştu.

'EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ SAHİPLENME'

Dernek gönüllülerinden Cuma Karaaslan ise "Bu süreçte Bingöllülerden sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. 'Nasıl olsa birileri ilgileniyor' düşüncesiyle kimse sorumluluktan kaçmamalı. Hatta bazı kişiler, baktığımız alanlara hayvan bırakıp gidiyor. Burada arkadaşlarımızın amacı özellikle yaralı, bakıma muhtaç ve iyileşmesi zor olan hayvanları veteriner desteğiyle tedavi ederek yeniden yaşama kazandırmak. Ancak bu süreç ciddi bir maddi yük getiriyor. Üstelik bunu yapan arkadaşlarımızın herhangi bir geliri yok, tamamen kendi imkanlarıyla bu işi yürütüyorlar. Vatandaşlardan en büyük beklentimiz, sahiplenme konusunda adım atmalarıdır. Burası bir nevi geçiş alanı. İnsanlar, buradan kedi sahiplenip, evlerinde bakarsa hem hayvanlar daha iyi şartlara kavuşur hem de biz burada daha fazla hayvana yardım etme imkanı buluruz" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,