Bingöl'de SUV otomobile çarptı, sıkışan 2 kişi kurtarıldı, 4 yaralıdan 2'si ağır - Son Dakika
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Bingöl'de SUV otomobile çarptı, sıkışan 2 kişi kurtarıldı, 4 yaralıdan 2'si ağır

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Bingöl-Muş kara yolunda yabancı plakalı SUV'un çarptığı otomobil refüje sıkıştı, 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarılarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen AE-046-LW yabancı plakalı SUV tipi araç, Bingöl- Muş kara yolunun Göynük Çayı Köprüsü mevkisinde sürücü adayının kullandığı 48 AAF 463 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil köprüdeki refüje sıkıştı.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiBingölGüncelMuşSon Dakika

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