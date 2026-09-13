Bingöl'de tır ile otomobil Gündoğdu Kavşağı'nda çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Bingöl'de tır ile otomobilin Gündoğdu Kavşağı'nda çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, Gündoğdu Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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