Bingöl\'de tır ile otomobil Gündoğdu Kavşağı\'nda çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Bingöl'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, Gündoğdu Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.