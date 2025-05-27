Bingöl karayolunda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen kişinin, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünden Derviş Selçuk olduğu öğrenildi. 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Nursel ŞENGEZER/ ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de TIR-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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