Bingöl\'de TIR Trafiği Yeniden Başladı

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YOLLAR TIR TRAFİĞİNE AÇILDI

Bingöl Valiliği, TIR trafiğine kapanan Bingöl- Erzurum, Bingöl- Diyarbakır ve Bingöl- Muş karayollarının trafiğe açıldığını duyurdu. Açıklamada, "950-06 KK nolu Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-39 kilometreleri ile 950-05 KK nolu karayolu 0-39 kilometreleri, 950-07 KK nolu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-9, 950-08 nolu Bingöl Diyarbakır karayolunun 0-43 kilometreleri ile 300-28 KK nolu Bingöl-Muş kara yolunun 0-56 kilometreleri ve 300-29 KK nolu Bingöl-Muş kara yolunun 0-15 kilometreleri 20 Şubat 2025 tarihinde saat 17.25 itibariyle TIR trafiğine açılmıştır" denildi.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,