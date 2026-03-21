Bingöl\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A.B. (20) idaresindeki 23 AGS 892 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun tuğla fabrikası mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu ağır olan sürücü A.B. ambulansla Genç Devlet Hastanesi, diğer yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
