Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bingöl-Genç kara yolunda otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 65 ACM 843 plakalı otomobil ile 34 EBK 034 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Genç kara yolu Aftor Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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