Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bingöl'de pikaba çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Aftor İnalı Bulvarı'nın Berti Kavşağı mevkisinde H.Ç. (32) idaresindeki 12 ACM 017 plakalı otomobil, Y.G. yönetimindeki elektrik dağıtım şirketine ait 34 NKK 566 plakalı pikaba arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
