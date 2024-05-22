Bingöl\'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 390 bin sebze fidesi dağıtıldı

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Bingöl'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli 390 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce fide dağıtımı dolayısıyla program düzenlendi.

Müdürlüğün bahçesinde gerçekleştirilen programda 500 üreticiye 390 bin domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, gazetecilere, kentte sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların yerinde üretim yapmasını sağlayarak maliyetleri düşürmeyi amaçladıklarını belirten Bahadır, "Kullanılmayan arazilerde ve nispeten kullanımın etkin olmadığı yerlerde verimliliği arttırmak amacıyla bu projenin hedefine ulaşmasını bekliyoruz. İlimizde geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz projelerin karşılığını bulduk. İnşallah bundan sonra da çiftçiler için gerekli tüm destekler Tarım ve Orman Bakanlığınca verilmeye devam edilecek." dedi.