Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 887 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 7 farklı bölgede yapılan aramada, toplam 2 bin 887 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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