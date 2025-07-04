Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 49 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamyonla Ankara'ya uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu yol kontrol noktasında kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çanta içine gizlenmiş 49 kilo 600 gram kubar esrar bulundu.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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