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Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bingöl\'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. İstihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan İ.B. ve B.K'nin yerleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

03.02.2024 10:15
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Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler istihbari çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan İ.B. ve B.K'nin yerini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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