Bingöl\'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

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BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 parça halinde 9 gram esrar, 16 bin 860 dal içi doldurulmuş satışa hazır makaron, 935 paket sigara ve 226 bin 476 adet sigara sarma yaprağı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, - Kamera: BİNGÖL,