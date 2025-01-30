Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Bingöl\'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak sigara ele geçirildi.

30.01.2025 13:08  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 parça halinde 9 gram esrar, 16 bin 860 dal içi doldurulmuş satışa hazır makaron, 935 paket sigara ve 226 bin 476 adet sigara sarma yaprağı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, - Kamera: BİNGÖL,

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bingöl, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 ABD’deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a çıktı ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.