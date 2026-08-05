Bingöl'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Bingöl'de meşelik orman ve mera alanlarındaki yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'de meşelik orman ve mera alanlarında çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Gözer köyündeki meşelik alanda ve Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyündeki merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söz konusu bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
Sizin düşünceleriniz neler ?