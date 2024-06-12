Bingöl'de yapılan operasyonda araçların şasi ve motor numaraları değiştirildiği iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de yapılan operasyonda araçların şasi ve motor numaraları değiştirildiği iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Bingöl\'de yapılan operasyonda araçların şasi ve motor numaraları değiştirildiği iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların şasi ve motor numaralarını hacizli ya da çalıntı araçlarla değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda, otomobillerin yanı sıra ruhsatsız tabanca, araç satışına ilişkin vekaletnameler, evraklar ve para alışverişini gösteren doküman ele geçirildi.

12.06.2024 11:19
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Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların şasi ve motor numaralarını hacizli ya da çalıntı araçlarla değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen aynı model ve marka araçların motor ve şasi numaraları ile değiştirenlere yönelik 8 Haziran'da Bingöl, Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen aynı model ve marka araçların motor ve şasi numaraları ile değiştirenlere yönelik çalışma yapılmış, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 12 kentteki 17 aracın şasi ve motor numaralarının "change" olarak bilinen bu yöntemle değiştirildiği, "change" yapılan araçların 4'ünün gümrük kaçağı, 1'i yurt dışından 9'unun çalıntı, 4'ünün de hacizli veya hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilmişti.

Bingöl, Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir'de 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 21'i yakalanmış, operasyonda otomobillerin yanı sıra ruhsatsız tabanca, araç satışına ilişkin vekaletnameler, evraklar ve para alışverişini gösteren doküman ele geçirilmişti. Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de yapılan operasyonda araçların şasi ve motor numaraları değiştirildiği iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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