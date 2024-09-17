Sokak ortasında 4 kişiyi katletmişti! Bile isteye yapmış - Son Dakika
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Sokak ortasında 4 kişiyi katletmişti! Bile isteye yapmış

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Bingöl'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin tutuklanan Emir Can Zazaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olduğu raporla belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

17.09.2024 15:47  Güncelleme: 16:32
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Bingöl'de24 Temmuz'da 4 kişinin ölümüne neden olan ve 5 kişiyi yaralayan 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu, tutuklanmıştı. Bıçaklı saldırı sırasındazanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenen raporun hazırlanmasının ardından Zazaoğlu'nun cezai ehliyetinin olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde Emir Can Zazaoğlu'nun 4 kişiyi öldürdüğü, 5 kişiyi yaraladığı bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Zazaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen rapor tamamlandı. Zanlının "akli dengesinin yerinde olduğu" tespitine yer verilen rapor soruşturma dosyasına eklendi.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'de 24 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sokak ortasında 4 kişiyi katletmişti! Bile isteye yapmış
Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında 4 kişiyi katletmişti! Bile isteye yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ismail Geyik:
    5 yıl sonra aramızda endişelenmeyin... 100 3 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Böylesini yalvarta yalvarta …. 51 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Adalet abla tatilde ne zaman döneceği belli değil. O gelene kadar bir ip bir sehpa yeter. 48 1 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Allah sana akıl fikir ailene de sabır versin ne istedin o insanlardan, suçsuz yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir, 26 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Hemen ilk celsede idam ama neredeeee? 18 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    cezasi yok yapar 8 1 Yanıtla
  • Musa Sanır:
    Uyuşturucu denen ilet bütün gençleri yok ediyor lütfen çocuklarınıza kardeşlerinize sahip çıkın kurtuluşu yok 7 1 Yanıtla
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