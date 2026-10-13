Bingöl'deki iki birlik, Bakanlık değerlendirmesinde üçüncü kez birinci derece oldu - Son Dakika
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Bingöl'deki iki birlik, Bakanlık değerlendirmesinde üçüncü kez birinci derece oldu

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Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı değerlendirmesinde üçüncü kez birinci derece tarımsal örgüt statüsü aldı. Başkanlar, bunun üreticilere sunulan hizmet ve kurumsal disiplinin göstergesi olduğunu belirtti.

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği ile Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen değerlendirme programı kapsamında üçüncü kez birinci derece tarımsal örgüt statüsünü almaya hak kazandı.

Birliklerden yapılan açıklamaya göre, elde edilen başarıyla iki birlik, kurumsal yapıları, çalışma kapasiteleri ve üreticilere sundukları hizmetlerle tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi kapsamında bir kez daha birinci dereceye layık görüldü.

Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, elde edilen başarının yalnızca bir belge veya dereceden ibaret olmadığını belirterek, "Bingöl'ün emek veren, üreten ve alın teriyle geçimini sağlayan yetiştiricilerinin başarısıdır. Birliğimize duyulan güven, yönetim kurulumuzun ve çalışma arkadaşlarımızın özverisi bu başarının en önemli yapı taşlarıdır." ifadelerini kullandı.

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba da başarının birliğin kurumsal yapısının, çalışma disiplininin ve arıcılara yönelik hizmet anlayışının göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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