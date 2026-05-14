Bingöl'den Kadın Milletvekillerine Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'den Kadın Milletvekillerine Destek Çağrısı

14.05.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Bingöl, kadın milletvekillerine yönelik saldırılara karşı ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu.

(TBMM) - TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, sosyal medyada günlerdir kadın milletvekillerine yönelik haysiyet sınırlarını aşan bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, tüm milletvekillerine "daha güçlü bir ortak vicdanla hareket etmeye, kadınların onurunu ve toplumsal saygınlığını hedef alan çirkin iftiralara karşı açık ve kararlı bir duruş sergileme" çağrısında bulundu.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, kadın milletvekillerini hedef alan söylemler ve Meclis üyelerine yönelik itibarsızlaştırma kampanyalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bingöl, kadınları hedef alan dilin toplumsal vicdanı yaraladığını belirterek, Meclis çatısı altında yürütülen "linç kültürüne" karşı net bir tutum çağrısında bulundu.

Bingöl açıklamasında, günlerdir kadın milletvekillerine yönelik haysiyet sınırlarını aşan bir kampanya yürütüldüğünü ifade ederek, bu durumun ne ilk ne de son örnek olduğunu kaydetti. Kadınların emeği ve fikri üzerinden değil cinsiyetleri üzerinden hedef alındığını vurgulayan Bingöl, bu yaklaşımın toplumsal huzuru zedelediğini söyledi.

"MECLİS'İN BAŞKAN VEKİLİ OLARAK BUNA MÜSAADE ETMEM"

Meclis çatısı altında görev yapan herhangi bir milletvekilinin doğrulanmamış iddialar ve sistematik linç girişimleriyle hedef alınmasının millet iradesine zarar verdiğini belirten Bingöl, "Milletvekilleri yalnızca birey olarak değil, kendilerine oy veren milyonların temsilcisi olarak bu çatı altında bulunmaktadır. Hiç kimsenin, kadınları aşağılayan, hedef gösteren ve onurlarını zedeleyen bir dili meşrulaştırmasına ben bu Meclis'in Başkan Vekili olarak üzerime düşen sorumlulukla buna müsaade etmem" ifadesini kullandı.

"KAMU VİCDANINI RAHATLATACAK AÇIKLAMALARIN YAPILMASINI BEKLEDİM ANCAK..."

"Bu haysiyetsiz iddiaları ortaya atanların, ne hazindir ki onları sorgulamadan büyüten ve yaygınlaştıran bir medya anlayışı tarafından desteklenmesi ise meselenin vahametini daha da artırmaktadır" diyen Bingöl, açıklamasında şunları kaydetti:"

"Hakikati araştırmak yerine iftirayı manşetlere taşıyan, kadınların onurunu ve itibarını hedef alan bu sorumsuz yaklaşım; siyaset kurumunun saygınlığına ve toplumsal vicdana da zarar vermektedir. Kaç gündür sabırla, ilgili makamların bu çirkinlikler karşısında açık bir tavır almasını, sorumlular hakkında gereken adımların atılmasını ve kamu vicdanını rahatlatacak açıklamaların yapılmasını bekledim. Ancak ne yazık ki bu süreçte derin bir sessizlik hakim olmuştur."

Siyaset elbette rekabettir; zamanı gelmiş, bu Meclis çatısı altında çok sert tartışmaların, yoğun mücadelelerin ve güçlü siyasi rekabetlerin yaşandığı da olmuştur. Ancak bazı değerler vardır ki tartışmaya kapalıdır, dokunulmazdır ve ortak bir ahlak zemini olarak her koşulda korunmak zorundadır. Milletin iradesini temsil eden bu yüce çatı altında, kişilik haklarını hedef alan linç kültürüne değil; hukuka, vicdana ve demokratik saygıya alan açmak hepimizin ortak görevidir.

Meclis Başkanvekili olarak; siyasi görüşü, partisi ve düşüncesi ne olursa olsun, Meclis'imizin çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerimizi daha güçlü bir ortak vicdanla hareket etmeye, kadınların onurunu ve toplumsal saygınlığını hedef alan bu çirkin iftiralara karşı açık ve kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Sessiz kalmak, böylesi ahlaksız saldırıları dolaylı biçimde meşrulaştırmaktır. Bugün mesele herhangi bir siyasi aidiyetin değil; insan onurunun, kadınların itibarı ile demokratik hukuk devletinin korunması meselesidir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'den Kadın Milletvekillerine Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:00:50. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'den Kadın Milletvekillerine Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.