Bingöl\'e Yeni Emniyet Müdürü Atandı

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BİNGÖL İl Emniyet Müdürü olarak atanan Beyti Kalaycı, kente gelerek görevi devraldı. Kalaycı için devir teslim töreni düzenlendi.

Resmi Gazete'de 29 Kasım'da yayımlanan atama kararlarıyla İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Yerine atanan Bilecik Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kente gelerek yeni görevini devraldı. Beyti Kalaycı, Bingöl Emniyet Müdürlüğü binasında Şükrü Orhan tarafından çiçekle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Kalaycı, kapıda müdürlük personeliyle tanıştıktan sonra makam odasına geçti. Kalaycı'ya yeni görevinde başarılar dileyen Orhan, "Rabb'im güzel günler geçirmeyi nasip etsin. Müdürlerimiz, daha önceki müdürlerimizle birlikte büyük sadakatle, büyük fedakarlıkla hizmet ettilerse bana da aynı hizmeti ettiler. Size de aynı hizmette devam edeceklerine inanıyorum" dedi.

Kalaycı, Orhan'a kentte yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,