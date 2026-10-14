Bingöl-Elazığ kara yolunda su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bingöl-Elazığ kara yolunda su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Elazığ kara yolunda, Kuruca köyü mevkisinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil su tahliye kanalına düştü ve 2 kişi yaralandı. Bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bingöl'de otomobilin su tahliye kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HD 2423 plakalı otomobil, Bingöl- Elazığ kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak su tahliye kanalına düştü.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?