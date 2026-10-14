Bingöl-Elazığ kara yolunda su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl-Elazığ kara yolunda su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Elazığ kara yolunda su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl-Elazığ kara yolunda, Kuruca köyü mevkisinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil su tahliye kanalına düştü ve 2 kişi yaralandı. Bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bingöl'de otomobilin su tahliye kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HD 2423 plakalı otomobil, Bingöl- Elazığ kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak su tahliye kanalına düştü.

Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiTrafik Kazaları112 Acil SağlıkAcil DurumJandarmaElazığBingölGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu Hayatı değişti Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
16:35
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
16:07
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
15:17
Osimhen baba oluyor Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
15:17
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 16:38:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Bingöl-Elazığ kara yolunda su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei